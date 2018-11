Hattrick DEGRYSE 19 november 2018

Beschamend voor nummer 1 van de wereld

"Onaanvaardbaar. Beschamend. Teleurstellend. Dit is zonder twijfel de slechtste prestatie sinds de komst van Martínez. Er was totaal geen reactie op de problemen die er waren na de 1-2. Niet van de trainer, noch van de spelers. Dat is onwaardig voor een nummer 1 op de FIFA-ranking. Dit gaat de wereld rond als 'De schande van Luzern'. We hebben op het WK de harten gewonnen en die mooie reclame gooi je nu op één avond weg. Een ploeg van dit niveau mag een wedstrijd nooit op die manier laten kantelen. De beste keeper ter wereld moest zich vijf keer omdraaien - het had zelfs meer kunnen zijn. En Witsel kreeg donderdag veel lof voor zijn honderdste interland, maar dit was misschien zijn minste. Ook Eden gaf niet thuis. Weet je, de Duivels riepen vooraf dat ze de Nations League wilden winnen. Dat was er tegen Zwitserland niet aan te zien. Ik stoorde me aan de arrogante en voldane uitstraling. Hier gaan harde woorden vallen. En Martínez zal met een goede uitleg mogen komen."

