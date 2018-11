Hattrick Degryse 06 november 2018

Dit is een unieke kans

"Dit is een absolute must-win-match voor Club! Ze spelen tegen een ploeg in crisis die onderaan de Franse Ligue 1 staat. Hun budget is veel groter, maar deze ploeg is dat budget niet waard. Als je nu niet wint, vraagt iedereen zich af wanneer je dat in de Champions League wél zal doen. Eerst en vooral moet Club winnen om de kwalificatie af te dwingen. Deze groep kan Europees voetbal na Nieuwjaar goed gebruiken en het is ook een manier om je imago in Europa op te krikken. Dit is een unieke kans en Club moet daarvan profiteren. Ze moeten zichzelf belonen: iets wat ze tegen Dortmund en in de heenmatch tegen Monaco niet gedaan hebben. Een honderd procent kans als die van Openda tegen Monaco, die mag je niet laten liggen. Het is ook een must-win omdat het al zo lang geleden is dat Club nog eens won in de Champions League. En je bent als deelnemer aan het kampioenenbal ook het uithangbord van het Belgische voetbal. De ambassadeur van onze competitie. Je kan niet blijven zeggen dat je niet kunt winnen in de Champions League. Ze moeten niet enkel voor zichzelf winnen om hun blazoen op te poetsen, maar ook voor ons voetbal."

