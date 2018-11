Hattrick Degryse 28 november 2018

1 Mentaal een zware klus

"De derde plaats voor Club Brugge ligt zo goed als vast. Ik zie Monaco geen vier op zes halen om mogelijk Club voorbij te steken, en evenmin Club zes op zes halen om eventueel nog als tweede te eindigen. Zonder druk spelen kan soms aangenaam zijn, maar het helpt niet per se om op je scherpst te staan - het kan ook doen verslappen. Club staat in mijn ogen voor een mentaal zware klus. In Dortmund spelen is als een berg beklimmen, letterlijk en figuurlijk een Gelbe Wand. Borussia staat aan kop in de Bundesliga en heeft een geweldig publiek. En Club zit na vrijdag in een mindere periode. Dat kruipt in de hoofden en het lichaam. Het is niet makkelijk voor Leko om de onvermijdelijk ontstane twijfel weg te duwen en de ploeg vertrouwen in te pompen. Stel dat Club tegenslag heeft en in Dortmund 2-0 achter komt te staan, dan zal het team van heel goeden huize moeten zijn om terug te knokken. In dat geval mag je als speler en trainer op het veld niet al aan de topper zondag tegen Standard denken, anders riskeer je een pandoering. Het zou zonde zijn om Dortmund met nog meer schade te verlaten."

