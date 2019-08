Exclusief voor abonnees Hattrick Degryse 21 augustus 2019

"LASK speelde zoals Philippe Clement voorspeld had: 'kick-and-rush', 'Sturm und Drang', noem het zoals je wil. Linz greep Club meteen bij de keel en zette goed druk. Bij momenten voetbalden ze bovendien beter dan dat je de indruk kreeg. Snel verticaal spel, mét goed voetbal bij momenten. Alles samen leverde dat voor de rust vijf kansen op. Onder andere een niet te missen plaatsbal in de beginfase, de bijna-owngoal van Deli en de kopbal van Holland. De 0-1 halverwege was niet verdiend, maar dat neemt niet weg dat Clements tactisch plan klopte. Vooral de keuze voor Openda in de spits, die er twee keer kon doorglippen. Wat Clement in zijn hoofd had, was honderd procent raak. Je kan zeggen dat Club in de eerste helft meer diende te combineren, maar ze wilden problemen vermijden. Rits en het middenveld werden overgeslagen, Club speelde lange ballen op Vanaken en Okereke, die moesten doorkoppen tot bij Openda. Hij heeft zich goed aangepast aan de omstandigheden en daar kan je alleen maar begrip voor tonen. Dat neemt anderzijds niet weg dat de 0-1 halverwege, ondanks de goeie tactische keuzes, uiterst fortuinlijk was. Met veel geluk zijn ze met een fantastisch resultaat aan de rust naar binnen gegaan.

't Was op een diefje, maar dat is onder moeilijke omstandigheden ook een kwaliteit."

