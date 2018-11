Hattrick Degryse 29 november 2018

Op discipline naar gewenste puntje

"Club was gekomen voor een puntje en kreeg het ook. Iedereen werkte mee, ze behielden de controle en deden geen gekke dingen. Dat gelijkspel is de beloning. Ik haalde het al aan dat compactheid belangrijk zou zijn achterin en daar zijn ze wonderwel in geslaagd. Om de boel gesloten te houden tegen dit Dortmund moet je dicht bij mekaar spelen om ze zo weinig mogelijk ruimte te bieden. Anders ga je kansen weggeven en riskeer je overlopen te worden. Op één momentje na is dat heel goed gelukt. Wesley verloor zijn luchtduel iets te makkelijk en Poulain en Mechele stonden heel even te ver uit mekaar en meteen kreeg Reus een dot van een kans. Verder zat het wel goed. Leko koos in balverlies voor heel realistisch voetbal en dat mogen we hem niet kwalijk nemen tegen een pletwals als Dortmund met zo'n geweldige thuisreputatie. Die aanpak, dat was de juiste. Al moeten we ook eerlijk durven zeggen dat Dortmund niet helemaal op het gaspedaal ging staan. Ze bleven wel erg geduldig zoeken. Wat dat betreft is Club er wel in geslaagd om Dortmund een beetje in slaap te wiegen."

