Hattrick Degryse 12 december 2018

Tieners tonen lef

"Altijd leuk wanneer een trainer vertrouwen durft geven aan twee 18-jarigen. Dat is niet evident tegen een ploeg die bekend staat om zijn ervaring en kwaliteit, terwijl ze samen nog geen tien wedstrijden ervaring hebben in onze eigen competitie. Ondanks zijn mindere match tegen Waasland-Beveren toonde Ngonge lef. Dat bewijst zijn mentale kracht en zelfvertrouwen. Hij lag met een prima actie aan de basis van een kans voor Denswil. Ook Openda speelde vrank en vrij. Montero - gelukkig heeft hij evenmin ervaring - had het in de eerste helft een paar keer moeilijk. Zoals toen de Spanjaard zelfs geel moest nemen om hem af te stoppen. Alleen ging Openda te makkelijk liggen bij die penaltyfase. Ach, van deze jongens mag je niet meer verwachten als je ziet hoe moeilijk bijvoorbeeld Vanaken - hij was bijna onzichtbaar - het had om het spel naar zich toe te trekken. Voor hen is dit een onwaarschijnlijke leerschool. Ze trekken hier lessen voor hun verdere carrière uit. Ngonge en Openda deden het zeventig minuten voortreffelijk. Leko kan tevreden zijn over deze prestatie tegen de Europese top."

