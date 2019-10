Exclusief voor abonnees Hattrick DEGRYSE 23 oktober 2019

Gedurfde zet

"Het was een gedurfde zet van Philippe Clement om Charles De Ketelaere op te stellen om de rol van Vormer in te vullen. Een jongen van 18. Deed het in de beker niet slecht tegen Francs Borains, maar om hem nú uit zijn toverhoed te schudden - 't was verrassend. De Ketelaere was ook niet onder de indruk bij zijn debuut. Hij toonde een gezonde agressie en deed op zijn positie wat hij moest doen. Koos goed positie, maakte het z'n tegenstander lastig en infiltreerde als het kon. Hij kreeg snel het publiek op de hand, want mannen als Verratti zijn niet bepaald van de minsten.

