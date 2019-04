Exclusief voor abonnees Hattrick DEGRYSE 04 april 2019

1 Mentale test voor Odjidja

Vadis Odjidja stond voor een moeilijke wedstrijd, met het verhaal van zondag in Brugge en de schorsing die eraan komt in zijn achterhoofd. Hij wou ongetwijfeld iets terugdoen voor zijn team. Vadis begon goed aan de wedstrijd, vooral met acties op de rechterflank. In de rug van Cimirot zocht hij verstandig Kosanovic op, die in de eerste minuut al geel had moeten krijgen voor een fout op hem. Odjidja haalde regelmatig de achterlijn en zorgde vaak voor gevaar. Hij leverde zowel voor als na de rust een knappe pass af bij Yaremchuk en zette Ochoa aan het werk met een paar uitstekende schoten op doel. Deze wedstrijd was een mentale test voor Odjidja. Hij is daar goed mee omgegaan en speelde een behoorlijke wedstrijd."

