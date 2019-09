Exclusief voor abonnees Hasselts burgemeester weigert tricolore sjerp 26 september 2019

Hasselts burgemeester Steven Vandeput (N-VA) is nog nooit gezien met zijn tricolore sjerp. Waarom niet? "Conform artikel 65 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 is het dragen van de sjerp verplicht bij het voltrekken van een huwelijk of in het geval van oproer, kwaadwillige samenscholing of ernstige verstoring van de openbare orde. Alle huwelijken worden in Hasselt voltrokken door de schepen van Burgerlijke Stand en overlast is nog nooit voorgevallen, dus ik begrijp uw vraag niet", zegt zijn kabinetschef Jan Wouters. "Hij moet die sjerp niet dragen, hé. De burgemeester draagt ook geen hoge hoed, is dat ook een probleem?"

