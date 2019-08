Exclusief voor abonnees Hasselt zoekt influencers om stad te promoten 23 augustus 2019

00u00 0

De stad Hasselt is op zoek naar 20 influencers die het centrum nieuw leven kunnen inblazen via sociale media. "We willen mensen aanmoedigen om Hasselt in al haar facetten in de kijker te zetten op een eigentijdse manier", zegt centrummanager Christiaan Kastrop.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis