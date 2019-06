Exclusief voor abonnees Hasi zegt af, Monaco beslist over T1 Cercle 13 juni 2019

Het is nog niet duidelijk welke T1 maandag de eerste veldtraining zal leiden bij Cercle. Besnik Hasi, die een persoonlijk akkoord had bereikt met Cercle, koos toch voor een verlengd verblijf in Saoedi-Arabië. "Al-Raed deed hem een aanbieding die hij niet kon weigeren", zucht voorzitter Schotte. "Met Monaco is nu overeengekomen dat zij de nieuwe T1 zullen aanbrengen." Gisteren werden naar verluidt al gesprekken met één kandidaat opgestart: Fabien Mercadal (ex-Caen). De galamatch van Cercle tegen AS Monaco op 6 juli (19 u) wordt in Roeselare gespeeld. De dag erna gaat de fandag door achter de Oosttribune van Jan Breydel. (LUVM/MJR)

