Harvey Weinstein schuldig aan verkrachting, maar hij gaat in beroep 25 februari 2020

00u00 0

Met handboeien aan en met een politieofficier aan elke zijde. Zo heeft Harvey Weinstein gisteren het hooggerechtshof in Manhattan verlaten, om direct naar de gevangenis te worden afgevoerd. De jury verklaarde de 67-jarige filmproducent schuldig aan seksuele aanranding van een voormalige productie-assistente, Mimi Haleyi, en verkrachting van actrice Jessica Mann. Weinstein moet in de cel zijn straf afwachten. Die kan variëren van 5 tot 25 jaar en wordt bepaald op 11 maart. Zijn advocate liet meteen verstaan dat hij in beroep zal gaan: "De strijd is nog niet voorbij."

