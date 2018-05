Harvey Weinstein geeft zichzelf vandaag aan 25 mei 2018

De voormalige Hollywoodproducent Harvey Weinstein gaat zich vandaag aangeven bij de autoriteiten in New York. Dat meldt de 'New York Times'. Meer dan 70 vrouwen beschuldigen de man van grensoverschrijdend gedrag.

