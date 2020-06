Exclusief voor abonnees Harvard-studie: "Virus circuleerde al in oktober 2019 in Wuhan" 09 juni 2020

Een studie van de Harvard Medical School suggereert dat het coronavirus al begin oktober vorig jaar huishield in de Chinese provincie Wuhan. Vorser John Brownstein analyseerde satellietdata omtrent het verkeer rond ziekenhuizen in Wuhan, net als zoekopdrachten die inwoners van Wuhan intikten naar symptomen van een besmetting met het coronavirus, zoals 'hoesten'. Een grotere bezetting van ziekenhuisparkings viel samen met een stijging van het aantal zoekopdrachten naar coronasymptomen, wat Brownstein doet besluiten dat er al in oktober vorig jaar "iets gaande was in Wuhan". Pas op 31 december lieten de Chinese autoriteiten de Wereldgezondheidsorganisatie weten dat een ademhalingsziekte zich verspreidde in Wuhan. Amerikaanse inlichtingendiensten, die soortgelijke satellietdata gebruiken, meldden in november ook al dat er in Wuhan een gezondheidsprobleem was.

