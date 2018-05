Hartritmestoornis behandeld in een uurtje Wereldprimeur in Aalst 09 mei 2018

Het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Aalst heeft een wereldprimeur beet. Voor het eerst is daar een nieuwe behandeling voor hartritmestoornissen uitgevoerd. Dankzij de zogenaamde 'radiofrequentie-ablatietechniek' kan de ingreep in minder dan een uur uitgevoerd worden: dubbel zo snel als voorheen. Na één nacht in het ziekenhuis mag de patiënt alweer naar huis. "Met behulp van een katheter in de lies brengen we een speciaal instrument naar de exacte plek in het hart. Bij ablatie wordt met opzet hartweefsel beschadigd, om de stoornis als het ware weg te branden. De grote vernieuwing is dat we plaatselijk warmte opwekken met radiofrequente golven", legt dokter Tom De Potter (rechts op foto) uit. "Doorgaans worden zo 30 tot 60 kleine littekens gebrand, elk gedurende 30 à 45 seconden." De techniek zou niet alleen sneller, maar ook nauwkeuriger moeten zijn. De eerste twee patiënten zijn met succes behandeld in Aalst. (RLA)

