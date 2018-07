Hartritme-app redt levens 17 juli 2018

Roeselare

In het AZ Delta in Roeselare schrijven de hartspecialisten niet enkel medicijnen, maar ook een app voor. "Door zestig seconden je vingertop op de camera van je smartphone te houden, kan de app 'FibriCheck' meten of je voorkamerfibrillatie hebt", zegt Karl Dujardin, diensthoofd hartziekten. Niet onbelangrijk, want hartritmestoornissen kunnen een beroerte veroorzaken en één op de drie patiënten voelt er niets van zodat de ziekte pas wordt vastgesteld nadat er een complicatie is opgetreden. (YDS)

