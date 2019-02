Hartpatiënten kunnen toch bloedverdunner blijven kopen 20 februari 2019

00u00 0

Marevan, de bloedverdunner die normaal binnen twee weken van de Belgische markt zou verdwijnen, zal nu toch in de rekken blijven. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) heeft dat succesvol onderhandeld met fabrikant Therabel. Goed nieuws voor de 20.000 Belgische gebruikers - vooral hartpatiënten zijn ervan afhankelijk - die dreigden te moeten overschakelen op een andere bloedverdunner. "Therabel heeft na constructief overleg bevestigd dat Marevan ook na maart 2019 op de markt zal blijven", klinkt het bij het FAGG. "De fabrikant heeft de nodige inspanningen geleverd om de beschikbaarheid te garanderen. Voor de patiënten blijft alles zoals voordien. Er is ook geen sprake van een prijsverhoging." Het FAGG roept verdelers en apothekers op om niet onnodig een voorraad van het geneesmiddel in te slaan. (WSG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN