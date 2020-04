Exclusief voor abonnees Hartjes (en euro's) tegen corona 10 april 2020

'Souliers du coeur.' Onder die noemer doneren een vijftigtal spelers en trainers uit de Belgische voetbalwereld tienduizenden euro's aan instellingen en initiatieven die getroffen zijn door het coronavirus. Onder anderen Marouane Fellaini, Dieumerci Mbokani, Sven Kums, Adrien Trebel, Alexis Saelemaekers, Selim Amallah en Adnan Januzaj staan in voor de aankoop van duizenden mondmaskers, handgels en beschermende kledij. Ook trainers Michel Preud'homme, Felice Mazzu en Hein Vanhaezebrouck steunen het initiatief, waarbij makelaar Mogi Bayat betrokken is. "Veel instellingen kennen problemen omdat de mensen die er werken onvoldoende beschermd zijn", aldus Jean-François Lenvain, één van de initiatiefnemers. "Net hén willen we helpen. Bedoeling is dat we dit tien maanden lang doen. We startten met de aankoop van 50.000 mondmaskers. We zijn ook van plan voedselpakketten te verdelen." Gisteren ging Adrien Trebel in Brussel langs bij L'ilot, een vzw tegen dakloosheid. Andere spelers bezoeken vandaag Le Petit-Château, een opvangcentrum voor vluchtelingen. (TTV)

