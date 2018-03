Hartfalen wordt mountainbiker van 21 fataal 30 maart 2018

In de Ardennen is afgelopen weekend een 21-jarige bij het mountainbiken overleden aan een hartfalen. Nicolas Haspeslagh uit het West-Vlaamse Ardooie was samen met zijn vader aan het fietsen toen hij plots in elkaar zakte. Reanimatie en een snelle overbrenging naar het ziekenhuis in Luik konden niet meer helpen. Nicolas was de kleinzoon van Edouard Haspeslagh, de stichter van Ardo, het grootste diepvriesgroentenbedrijf van Europa. Zijn vader is op vandaag nog altijd één van de zeven familiale aandeelhouders en zelf zaakvoerder van een diepvriesopslagbedrijf in Moeskroen. De twintiger studeerde handelswetenschappen aan de KU Leuven en zou na zijn studies samenwerken met zijn vader. (LSI)