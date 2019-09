Exclusief voor abonnees Hartaanval tijdens slippertje op zakenreis? "Arbeidsongeval", vindt rechter 11 september 2019

De nabestaanden van een ingenieur van het Franse spoorbedrijf TSO krijgen een forse compensatie na een bijzonder 'arbeidsongeval'. De man van middelbare leeftijd was op reis voor het werk toen hij 's nachts in een hotelkamer een fatale hartaanval kreeg, terwijl hij overspelige seks had met een vrouw die hij pas had ontmoet. Een "accident du travail", zo vonniste de rechtbank in 2016, omdat "een seksuele ontmoeting deel uitmaakt van het normale leven, zoals een douche nemen of een maaltijd nuttigen". Bij dat oordeel sloot het beroepshof zich aan. De werkgever van Xavier X. was in beroep gegaan, maar verloor. Gevolg: zijn kinderen zullen maandelijks tot 80% van zijn laatste salaris ontvangen, tot de dag waarop de man met pensioen zou zijn gegaan. Daarna moet zijn werkgever ook bijdragen aan het nabestaandenpensioen.

