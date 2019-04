Hartaanval blijkt gruwelijke moord door ex-monnik: Belg (66) mishandeld teruggevonden in Thailand

De Krant

Een 66-jarige Belg is op een gruwelijke manier vermoord in Thailand. De politie vond de gepensioneerde wiskundeleraar uit Aarschot halfnaakt en zwaar toegetakeld op zijn bed. Een 51-jarige ex-monnik is aangehouden, maar ook de Thaise vrouw van het slachtoffer wordt verdacht. "Zij vertelde ons dat nonkel Guy 'gewoon' gestorven was aan een hartaanval", zegt zijn familie in ons land.