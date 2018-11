Hartaanval-app redt 15 levens in één stad 28 november 2018

00u00 0

In het Antwerpse Hoogstraten zijn sinds 1 maart 2017 al vijftien levens gered dankzij de 'EV'-app. Met die app worden mensen in een straal van anderhalve kilometer opgeroepen die hartmassage kunnen toedienen. Slachtoffers kunnen zo al geholpen worden voor de hulpdiensten aankomen. Nu de app al anderhalf jaar getest wordt, neemt de interesse vanuit andere steden en gemeenten almaar toe. Tinne Rombouts, burgemeester van Hoogstraten, hoopt dat de federale regering het gebruik op grote schaal mogelijk maakt. "Ik denk dat we vandaag wel kunnen zeggen dat het systeem voldoende veilig is om uit te rollen naar de verdere omgeving", klinkt het.