Hart van voetballertje (13) begeeft het: “We hadden hem nog laten screenen” Hans Verbeke

12 september 2019

05u00 0 De Krant Voor de tweede keer in amper drie weken is een Kortrijkse familie door het noodlot getroffen. Nadat de Degrandes afscheid moesten nemen van Arthur (21), stierf dinsdag zijn 13-jarige neef Emiel. "Zijn hart begaf het", zegt papa Diederik. "We hadden hem nochtans laten screenen, op vraag van zijn voetbalclub."

Stekende hoofdpijn had Emiel Degrande vorige zaterdagavond, luttele uren na zijn training bij de U15 van zijn club FC Gullegem. "Het was zo erg dat we met hem naar het ziekenhuis reden", zegt papa Diederik. "Emiel werd er grondig onderzocht maar de artsen vonden niet meteen een verklaring voor de hoofdpijn. Er werd afgesproken dat bijkomend onderzoek nodig was. Volgende dinsdag zou er een MRI-scan komen. Intussen mocht hij niet meer voetballen. Voorlopig, hoopten we, want hij was zot van het spelletje. Fietsen mocht wel nog - dat zagen de artsen niet als een risico omdat de inspanning veel minder groot is."

Zó veel goesting

Maar dinsdagnamiddag werd Emiel opnieuw onwel, op school deze keer. "In samenspraak met de directie beslisten we dat hij naar huis mocht fietsen. Ikzelf reed ook onmiddellijk naar daar", vertelt de papa. "Maar toen ik arriveerde, vond ik Emiel op de grond. Hij gaf geen teken van leven meer."

De wereld van Diederik, zijn echtgenote Stefanie en hun dochters Julie en Louise, is ingestort. "Emiel was een 'crème van een gast', echt een topkerel. Altijd blijgemutst, enthousiast, klaar om een handje te helpen. Hij stond met zoveel goesting in het leven, je houdt het bijna niet voor mogelijk."

Volgens de dokters heeft een hartfalen Emiel, die in december 14 zou worden, het leven gekost. "Er waren nochtans geen voortekenen", zegt zijn papa. "Op aanraden van de club hebben we Emiel een tijd geleden laten screenen. Alles was perfect, geen vuiltje aan de lucht. Was er dan toch een risico? Of zijn sport iets met zijn overlijden te maken heeft, zullen we allicht nooit weten. Of heeft Emiel zich het overlijden van zijn neef Arthur te hard aangetrokken? Ook dat is een mogelijkheid."

Voor de familie Degrande is het immers al de tweede keer in drie weken tijd dat de wereld stilstaat. Op 23 augustus stierf in Duitsland de 21-jarige neef van Emiel, toen hij samen met een vriend in z'n auto overnachtte op de parking van voetbalclub VFB Stuttgart. Arthur Deconinck (21) uit Moorsele en Maxim Vaernewyck (22) uit Aalbeke waren op roadtrip en zouden 's anderendaags weer naar huis rijden. Maar 's nachts raakten ze bedwelmd door benzinedampen uit een lekkende jerrycan met reservebrandstof. De boezemvrienden overleden in hun slaap.

Spelen met rouwband

Zowel bij Emiels Chiro als bij zijn voetbalclub is de verslagenheid enorm. "Emiel speelde al heel lang bij ons", zegt jeugdtrainer Kenneth Waelkens. "Hij was centrale verdediger en lag bijzonder goed in de groep. 't Zijn allemaal kameraden: logisch, als je al zo lang samen sjot. Dit soort nieuws wil je nooit krijgen. We hebben onmiddellijk de trainingen afgelast. Morgen komen we samen met alle spelers van de U15, ook een psychologe zal erbij zijn. We openen een rouwregister en onze wedstrijden van dit weekend beginnen met een minuut stilte. Alle spelers zullen ook een rouwband dragen en de wedstrijden van de U15, voor het eerst zonder Emiel, worden verplaatst."

---

Plots overlijden treft jaarlijks 1 jongere op 100.000

Het lijkt alsof jonge, sportieve mensen niks kan overkomen - of toch zeker hun hart niet. Maar volgens cardioloog Pedro Brugada is zo’n plotse dood ook bij min-25-jarigen niet uitzonderlijk. “Het gebeurt bij 1 op de 100.000.”

“In de volksmond wordt vaak gesproken over hartfalen, maar dat is niet helemaal correct. Hartfalen betekent in medische termen ‘mechanische hartinsufficiëntie’. Juister is het om het te hebben over een onverwachte dood, en die is ook bij mensen jonger dan 25 jaar niet zo uitzonderlijk”, zegt Pedro Brugada, Belgiës bekendste hartspecialist. “Elk jaar gaat het om 1 overlijden per 100.000 inwoners. Na de leeftijd van 25 neemt dat toe tot 1 persoon per 10.000 inwoners. Bij mensen ouder dan 60 gaat het zelfs om 1 onverwacht overlijden per 1.000.”

Volgens Brugada is het mogelijk dat de 13-jarige Emiel Degrande een erfelijke ziekte had die de structuur van zijn hart had aangetast. “Een aangeboren afwijking kan ertoe geleid hebben dat zijn hart stilgevallen is, dat het plots geen activiteit meer vertoonde. Ofwel is het hart chaotisch beginnen te pompen. Dat laatste proberen de hulpverleners dan te verhelpen met een defibrillator. Door het toedienen van een elektrische schok wordt het hart weer in een normaal ritme gebracht.”

Oorzaken uitsluiten

“Er moet in ieder geval een autopsie gebeuren bij de tiener, al was het maar om andere oorzaken uit te sluiten. Het is weinig waarschijnlijk, maar de jongen zou bijvoorbeeld ook vergiftigd kunnen zijn. Hij voelde zich in het weekend al onwel: je moet dus alles uitsluiten. Daarnaast moet er onderzoek komen om te weten of een ziekte in de familie aanwezig is.”

Toen de tiener naar het ziekenhuis gebracht werd door zijn ouders, vonden de dokters niet meteen de oorzaak van zijn pijn. Brugada vindt dat helemaal niet vreemd: “Jammer genoeg komt het heel vaak voor dat er bij mensen met ernstige problemen niets te zien is op het moment dat een arts hen onderzoekt.”