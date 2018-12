Hart onder de riem voor Koulibaly na racisme-rel 28 december 2018

Inter Milaan moet twee wedstrijden achter gesloten deuren spelen wegens racistische incidenten. De disciplinaire commissie legde die straf op nadat Napoliverdediger en ex-Genkspeler Kalidou Koulibaly woensdag in de topper op Inter met onder meer apengeluiden bejegend is. Koulibaly kreeg in dat duel rood, waarvoor hij zich in een tweet verontschuldigde, maar ook het racisme hekelde: "Het spijt me dat ik mijn broeders in de steek liet. Maar ik ben trots op mijn huidskleur en dat ik een Fransman ben, een Senegalees, een Napolitaan, een mens." Koulibaly kreeg daarna veel steun uit de voetbalwereld. Ploegmaat Dries Mertens tweette: "Je bent één van de mooiste mensen die ik ken, verander alstublieft niet. Reageer niet op deze 'bulls**t'." Cristiano Ronaldo reageerde op Instagram: "Zeg 'nee' tegen racisme en elke andere vorm van belediging en discriminatie." Ook Michy Batshuayi betuigde zijn steun: "#blackandproud." Napolicoach Carlo Ancelotti betreurde dat de ref in de topper niet vroeger ingreep: "We vroegen drie keer om de wedstrijd te staken. Dat deed hij niet." (BF)

