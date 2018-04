Hart in november nog gescreend op eigen initiatief 11 april 2018

00u00 0

"In november is Michael nog uitgebreid gescreend, op zijn eigen initiatief. Zijn hart was in prima conditie. En toch is het misgegaan." Dat zei Jef Van den Bosch, de manager van Michael Goolaerts gisteren op de persconferentie van Veranda's Willems-Crelan. "Waarom hij die testen wou laten doen, weet ik niet."