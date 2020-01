Exclusief voor abonnees Harry verzet gedachten tijdens etentje in Londen 20 januari 2020

00u00 0

Daags nadat de harde beslissing van de Queen bekend raakte, werd Harry al in Londen gespot. Hij bezocht gisteravond het chique restaurant The Ivy Chelsea Garden, in het gezelschap van onder meer de peter van zijn zoon Archie.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis