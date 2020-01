Exclusief voor abonnees Harry & Meghan scheuren zich los van koningshuis 09 januari 2020

Hij voelt zich al langer op een zijspoor geduwd. Zij is de niet-aflatende stroom verwijten in de roddelpers grondig beu. En dus stappen ze eruit: de Britse prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle scheuren zich los van Buckingham Palace. "We willen ons terugtrekken als 'senior members' van de koninklijke familie en financieel onafhankelijk worden", klinkt het in een officiële mededeling. Bovendien zijn ze van plan om grote delen van het jaar door te brengen in Canada. Da's geen toeval: het is ver weg, Meghan heeft er jaren gewoond voor de opnames van de tv-serie 'Suits' en toch is het deel van de Commonwealth - en dus is Queen Elizabeth er staatshoofd. "We blijven 'Her Majesty' volledig steunen", benadrukken Harry en Meghan tot drie keer toe in hun verklaring.

