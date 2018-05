Harry & Meghan maken iedereen blij 22 mei 2018

Het was een prachtig huwelijk dat zich zaterdag in Londen voltrok, zo oordeelt onze vrouw ter plekke. Maar met de jubelkreten in de Britse pers dat Meghan Markle "de spinnenwebben uit het stoffige huis van Windsor heeft weggeveegd" is ze het niet eens. Nog niet. De trouwpartij was nog altijd traditioneel, met een obligate rit in een koets en witte handschoenen "die geen enkele man anno 2018 nog draagt, tenzij hij snooker speelt of een goochelaar is". Maar de Amerikaanse actrice die nu een echte prinses moet gaan spelen, loopt wel over van de beloften. "Als dit huwelijk érgens de geschiedenisboeken mee haalt, dan wel met Harry's keuze. Je had het gevoel twee mensen te zien die met de beste bedoelingen verder willen en veel mensen rondom zich daar blij mee maken."

