Harry is de populairste (en niet enkel door z'n huwelijk) 15 mei 2018

00u00 0

Prins Harry is de populairste Britse royal. Dat blijkt uit een rondvraag bij ruim 20.000 mensen in 28 landen. Harry staat met 42% bovenaan het lijstje, en dat ligt niet aan zijn huwelijk alleen - zeven op de tien ondervraagden geven aan dat dat hen niet uitmaakt. Queen Elizabeth schaart 32% achter zich. Op plek drie en vier staan prins William en hertogin Kate. De top vijf wordt vervolledigd door prins Philip, de echtgenoot van de Queen. Meghan Markle staat op een zesde plaats. Opvallend: Camilla, de vrouw van Charles, haalt amper 11% en doet het enkel in India 'goed'.