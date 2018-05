Harry en Meghan Onze columniste NADINE VAN DER LINDEN 19 mei 2018

Dat heeft hij toch niet slecht gedaan, prins Harry. Wat een prachtige vrouw. Met plezier zal hij zijn Meghan vanavond uit haar bejubelde jurk helpen, en zij zal met haar witte, kanten kousenband voor hem staan, en de prins zal denken: 'Harry, mán, proficiat.' En toch. Ik heb altijd gemengde gevoelens bij prinselijke huwelijken. Dat hele gedoe errond heeft iets curieus. Eén dag lang mag je alles zien en alles weten. Waar de bruidsjurk is gemaakt, en hoeveel uur de naaisters hebben gewerkt, en hoeveel suiker er in de taart is gekropen, en hoeveel verse eierdooiers, enzovoort. Maar dan gaan de deuren weer toe.

