Harry en Meghan zitten op Instagram

De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben sinds gisteren hun eigen Instagram-account. Onder de naam 'Sussexroyal' postten de hertog en hertogin van Sussex gisteren meteen een serie van tien foto's. "Welkom bij onze officiële Instagram. We kijken uit naar het delen van het werk dat ons drijft, de doelen die we steunen, belangrijke aankondigingen en de mogelijkheid om een licht te werpen op belangrijke kwesties. Wij danken u voor uw steun en heten u welkom bij @sussexroyal", staat er in hun eerste bericht te lezen. Al kijken de fans uiteraard vooral uit naar de aankondiging van de geboorte van Harry en Meghans eerste kind.

