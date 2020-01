Exclusief voor abonnees Harry en Meghan ontsnappen ook in Canada niet aan paparazzi 22 januari 2020

De Britse prins Harry is herenigd met vrouw en kind in Canada. Na zijn laatste officiële verplichting in Londen maandag nam hij het vliegtuig richting Vancouver Island en zijn landgoed in North Saanich. Meghan en zoontje Archie waren daar al. Maar ook in Canada ontsnappen ze voorlopig niet aan de paparazzi - één van de hoofdredenen waarom ze een stap terugzetten uit het koninklijk huis. Die kiekten een stralende Meghan, op wandel met kind en de honden. Advocaten van het echtpaar waarschuwden het leger fotografen al: blijven ze op de stoep en rondom het landgoed kamperen, dan volgen er juridische stappen.

