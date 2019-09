Exclusief voor abonnees Haroun tekent als eerste bij 12 september 2019

Faris Haroun verbindt zijn lot dan toch langer aan Antwerp. Op maandag 2 september - Deadline Day - legde hij nog medische testen af bij AA Gent, maar de Great Old blokkeerde zijn transfer naar de Buffalo's. Haroun had er nochtans zijn zinnen op gezet, maar gisteren zette de kapitein zijn handtekening onder een contract tot midden 2021. Haroun bedankte via sociale media alvast zijn familie, makelaar en de fans.

