Harold Deglas, de eerste Belgische voetballer ooit in China: "Ik verdiende evenveel als Carrasco, maar dan twee nulletjes minder"

28 februari 2018

10u40 0 De Krant Exact twintig jaar geleden, in februari 1998, leende toenmalig RWDM-manager Herman Van Holsbeeck Harold Deglas uit aan het Chinese Chengdu Wuniu. De spits werd er topschutter en leefde er één jaar lang als een echte vedette. De eerste Belgische voetballer ooit in China heeft dus wel wat goede raad voor Yannick Carrasco.

Eind jaren negentig was het Chinese voetbal nog niet wat het nu is. Er speelden weinig buitenlanders, laat staan Europese toppers. Maar ook toen al speurden de grootste Chinese clubs naar talent en knowhow in Brazilië en Europa om het niveau in eigen land op te krikken. Die zoektocht bracht een Chinese manager op een koude decemberavond in 1997 naar een match van het tweede elftal van RWDM. Harold Deglas - intussen 42 jaar - maakte daarin een prachtig doelpunt, een omhaal van buiten de zestienmeter, recht in de winkelhaak. "Die manager wou me daarna meteen meenemen naar China", herinnert Deglas zich. De 22-jarige spits uit de B-kern van RWDM slaagde in China voor zijn fysieke testen, maar keerde toch terug naar België. "Ik moest een kamer delen met twee Kroaten, terwijl ik graag mijn vrouw en pasgeboren zoon wou laten overkomen. Dat ging dus niet." Maar toen hij weer landde in Zaventem, stond er een andere Chinese club hem op te wachten, Chengdu Wuniu. "Hun Duitse trainer wilde me er per se bij en ze boden wél de nodige luxe voor mij en mijn familie. Dan moest ik niet langer twijfelen."

