Harley gooit zich op kindermarkt

'Papa, ik wil óók een Harley!': als uw zoon of dochter binnenkort met zo'n vraag aan komt zetten, kan u met een gerust hart toegeven. Want Harley-Davidson richt zich nu ook op de kleinsten: de iconische motorproducent heeft een bedrijf gekocht dat elektrische loopfietsen maakt voor kinderen vanaf 3 jaar. Die kunnen gebruikt worden als gewone loopfietsen, maar kunnen ook snelheden tot 18 km per uur halen. De fietsjes van StaCyc werden al door een aantal Harley-Davidsondealers verkocht in de Verenigde Staten. Harley geeft aan "de volgende generatie motorrijders" te willen bereiken. Bovendien zet de maker van traditionele Amerikaanse choppers sinds een aantal jaren stevig in op elektrische motorfietsen. Later dit jaar komt de LiveWire, de eerste elektrische Harley, op de markt.

