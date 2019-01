Harley-Davidson stelt eerste elektrische motorfiets voor Weg met de VROAAAARRRR 09 januari 2019

Het typerende Harley-Davidson-motorgeluid is bedreigd. Ook het legendarische Amerikaanse motormerk springt immers op de kar van de elektromobiliteit. Het model LiveWire werd maandag voorgesteld op technologiebeurs CES in Las Vegas. Naast het ontbreken van het iconische motorgebrom - het hardste geluid is dat van je hartslag die tekeergaat, zegt de fabrikant zelf - valt de sportieve maar tegelijk toch stoere motor met elektromotor zowel op door zijn prestaties als prijskaartje. De fietsmotor zonder koppeling en versnellingen accelereert van stilstand tot 100 km/u in slechts 3,5 seconden en kost zo'n 26.000 euro. De LiveWire heeft met een opgeladen batterij een actieradius van ongeveer 175 kilometer en is leverbaar vanaf augustus. (SPK)

