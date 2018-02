Harley-Davidson roept kwart miljoen motoren terug 10 februari 2018

De Amerikaanse motorfietsenbouwer Harley-Davidson moet wegens remproblemen wereldwijd 251.894 motorfietsen herstellen. Dat heeft het Amerikaanse agentschap voor de verkeersveiligheid NHTSA bekendgemaakt. Het gaat om de motors Touring, CVO Touring en VSRC, gebouwd in de periode 2008-2011, die met het remsysteem ABS zijn uitgerust. Die moeten een nieuwe remvloeistof krijgen, anders kunnen ze in bepaalde omstandigheden hun remkracht plots verliezen. Het probleem wordt al sinds midden 2016 onderzocht, na 43 klachten en berichten over drie ongevallen en twee verwondingen die te maken hadden met het remprobleem. Het grootste deel van de terugroepactie - 175.000 motoren - vindt plaats in de Verenigde Staten. Of er ook bij ons motors rondrijden met dit probleem, kon Harley-Davidson Benelux gisteren niet zeggen.

