Harley-Davidson gaat lichtere motoren maken 20 juni 2019

Motorbouwer Harley-Davidson slaat de handen in elkaar met het Chinese Qianjiang Motorcycle. Samen gaan ze lichtere motoren maken in China. De meeste Harleys in de VS hebben een motorinhoud van zeker 600 cc. De Chinese Harleys moeten het doen met een motorinhoud van 338 cc, de kleinste motor ooit van Harley-Davidson. Volgens Amerikaanse media gaat het om de eerste Harleys die niet geassembleerd zullen worden in de eigen fabrieken van het Amerikaanse bedrijf. Het in China te vervaardigen model komt wellicht eind volgend jaar op de markt.

