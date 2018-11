Harley-Davidson gaat elektrisch 10 november 2018

Harley-Davidson veroverde de wereld met zijn typische brullende motoren. Maar ook de luidruchtigste motorfiets moet met zijn tijd mee. De LiveWire, zo heet het allereerste elektrische model, moet het merk een nieuw elan en een nieuw geluid geven. Volgens analisten is de LiveWire een nieuwe poging om een jong, kapitaalkrachtig publiek aan te spreken, want in de VS duikt de verkoop naar beneden.

