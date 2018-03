Hardy gaat in cassatie 22 maart 2018

Renaud Hardy (55) heeft cassatieberoep aangetekend tegen zijn levenslange veroordeling door het hof van assisen. Hij had die straf op 8 maart gekregen voor de moorden op Maria Walschaerts (82) in mei 2014 en op zijn ex Linda Doms (51) op 17 september 2015. En voor twee moordpogingen: op 30 september 2014 op Annie H. (68) uit Bonheiden en op actrice Veerle Eyckermans (55). In de aanloop naar het assisenproces had hij de feiten bekend. De volksjury zag geen enkele verzachtende omstandigheid. Na de celstraf staat hij ook nog 15 jaar ter beschikking van de strafuitvoeringsrechtbank. (KAV)

