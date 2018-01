Hardrijder tegen rechter: "Ik had diarree, vandaar" 23 januari 2018

Een 22-jarige jongeman heeft gisteren van de rechter 734 euro boete gekregen, de helft met uitstel, en 90 dagen rijverbod, waarvan 24 dagen effectief. Hij werd op 29 maart in Diksmuide geflitst met 116 kilometer per uur waar je maar 70 mag. R.D. had met zijn vriendin een bezoek gebracht aan een pizzeria in Brugge. Hij had zijn vriendin afgezet en was op weg naar huis toen hij naar eigen zeggen plots getroffen werd door hevige buikloop. Hij duwde kilometerslang zijn gaspedaal stevig in. Op 100 meter van zijn woning werd hij geflitst. Toen hij zijn overtreding in de bus kreeg, schreef de man op zijn antwoordformulier: 'Ik had diarree en moest snel rijden'. De rechter geloofde er weinig van, vooral omdat de man al eerder veroordeeld werd voor hardrijden. "Als je nog eens diarree hebt en zo hard rijdt, wordt je uitgestelde straf effectief. Leg maar Motilium in je auto." (JHM)

