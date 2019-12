Exclusief voor abonnees Hardrijder ramt villa: bewoonster met zetel en al weggeslingerd 23 december 2019

Een 43-jarige man uit Kortrijk heeft vrijdagavond de voorgevel van een villa geramd. Met zijn Renault Clio Sport voerde Dominique P. met een waanzinnige snelheid een inhaalmanoeuvre uit vlak voor een T-kruispunt in Ledegem. Vlak daarna miste hij zijn bocht. De bewoonster van het huis, Marie-Rose Bostyn (67), zat op dat moment tv te kijken. "Mijn moeder werd met zetel en al weggeslingerd", zegt haar zoon Bart Vandoorne. "Ze belandde aan de andere kant van de woonkamer." Als bij wonder raakte ze slechts lichtgewond - ze bloedde enkel aan een voet. "Maar ze was compleet in shock." De aanrijder en zijn passagier bleven zo goed als ongedeerd, wellicht omdat de Clio voorzien was van een 'rolkooi', net als bij rallywagens. De getroffen villa is niet meer bewoonbaar. De brandweer, die kwam stutten, stelde vast dat er barsten waren tot in de nok van het dak. (VHS)

