Hardrijder mist nieuwjaarsfeestje

Een 29-jarige man uit Diksmuide heeft gisteren1.200 euro boete, de helft met uitstel, en vijftien dagen rijverbod gekregen. Hij was vorig jaar rijkelijk te laat voor een nieuwjaarsfeestje bij zijn nieuwe werkgever, een sportwagengarage in Oostende. Hij snelde erheen, maar werd onderweg geflitst met een snelheid van 165 kilometer per uur waar je maar 90 mag. Gevolg: een bezoekje aan de politierechter. "Een zware inbreuk, waar geen enkel excuus voor is. Was het nog een gezellig feestje?", wilde de rechter weten. "Geen idee, ik ben er niet meer geraakt. Want ze hebben mijn rijbewijs meteen afgenomen." De man, die al meer dan 10.000 euro boetes betaalde, beloofde dat het de laatste keer was. (JHM)