Hardleerse chauffeurs krijgen verklikker in auto 05 mei 2018

Vanaf september kan de politierechter wegpiraten laten kiezen tussen een boete of een 'verklikker' in hun auto. Het systeem, dat onder het dashboard wordt geïnstalleerd, volgt het rijgedrag een halfjaar tot een jaar op. Na die periode volgen evaluatiegesprekken met de bestuurder. Vias - het vroegere BIVV - kwam met het proefproject op de proppen en zal die gesprekken voeren. "We zullen de chauffeur wijzen op de overtredingen die hij gemaakt heeft. Stel dat hij elke dag op hetzelfde moment 60 km/u rijdt voor de schoolpoort in het dorp, dan krijgt hij de opdracht om vooral op die plek extra waakzaam te zijn."