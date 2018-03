Harder kan een boodschap niet zijn 05 maart 2018

00u00 0

Harder kan de boodschap niet zijn die gisteren vanuit het Syrische Oost-Ghouta aan de Verenigde Naties gestuurd werd. Activisten hulden er twee kinderlijkjes in zakken van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Ze drukten zo hun woede uit over de passiviteit tegenover de gruwel die zich in hun regio voltrekt. Daar zou het regeringsleger op het punt staan om het rebellengebied in tweeën te splijten. De luchtaanvallen hebben in twee weken tijd al 659 mensen het leven gekost, onder wie veel kinderen. "Blijkbaar kan alleen de dood onze noodkreet nog verwoorden", klonk het bitter bij de beelden, die op de Facebookpagina van de oppositiegroep 'Revolutionaire Raad van Douma' verschenen. (GVV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN