Exclusief voor abonnees Harde kern wacht bus op 07 maart 2020

00u00 0

Het wordt een bewogen entree. Mauves Army heeft via sociale media opgeroepen om de spelersbus van Anderlecht op te wachten in zwarte kledij. De supportersgroep, die mee de harde kern vormt, doet dit uit protest tegen de gesloten vakken vanavond - niet iedereen kreeg een nieuw zitje toegewezen. Mogelijk zijn er ook in het stadion acties. Ook het gegeven dat Anderlecht in play-off 2 geen financiële compensatie voorziet, stuit de achterban tegen de borst. Navraag leert ons evenwel dat paars-wit niet zinnens is toe te geven. (PJC)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis