Harde kern Anderlecht belooft: "Geen vuurwerkpijlen op veld" 02 oktober 2019

00u00 0

Een vruchtbaar gesprek. Vincent Kompany en Michael Verschueren hebben gisteren samengezeten met een delegatie van de harde kern van Anderlecht. De aanwezige supporters konden RSCA meteen geruststellen: zij zullen er alles aan doen om de naar Mambourg meereizende fans rustig te houden. Zo kwam de belofte dat er vanuit het bezoekersvak geen vuurwerk op het terrein gegooid zal worden, zelfs niet bij een achterstand tegen Charleroi. Daarnaast herhaalden de supportersvertegenwoordigers hun eindeloze vertrouwen in (het project van) Kompany, waarna de speler-manager zijn visie nog eens toelichtte, zonder daarbij te garanderen dat Anderlecht dit seizoen nog play-off 1 of Europees voetbal zal halen. Het enige wat de harde kern eist, is dat er op Charleroi geen herhaling komt van de dramatische prestatie van afgelopen weekend tegen Waasland-Beveren (0-0). Na die partij was er protest aan de poorten van het Lotto Park. (PJC)

