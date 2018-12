Harde houding tegen N-VA is goed voor imago in Wallonië 06 december 2018

00u00 0

De aanpak van premier Michel levert hem dankbare publiciteit op in Wallonië. De Franstalige pers kopte gisteren en masse 'Michel duwt N-VA naar de exit'. Een beeld dat de partij maar al te graag omarmt. De MR was het kotsbeu om door pers en oppositie afgeschilderd te worden als marionet van N-VA. De partij lekte onlangs zelfs een nota die moest bewijzen hoe de MR in belangrijke regeringsdossier het laatste woord had.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over N-VA

politiek

Michel

MR