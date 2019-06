Exclusief voor abonnees Harde brexit bedreigt 4.500 jobs in Belgische voedingsindustrie 28 juni 2019

Een harde brexit dreigt een zware impact te hebben op de tewerkstelling in onze voedingssector. Uit een nieuwe impactstudie van de KU Leuven blijkt dat bij een harde brexit, waarbij het Verenigd Koninkrijk ook de Europese interne markt verlaat, naar schatting 4.523 jobs in de Belgische voedingsmiddelen- en drankenindustrie verloren zullen gaan. Groot-Brittannië is namelijk de vierde belangrijkste handelspartner voor Belgische voedingsbedrijven, goed voor een jaarlijkse omzet van 2,7 miljard euro of ongeveer 10% van de totale export. Vlaanderen zou, met onder meer heel wat export van aardappelproducten en diepvriesgroenten, het zwaarst getroffen worden. Een harde brexit bedreigt in ons land alles samen 42.000 jobs. (SPK)

