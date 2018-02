Harbaoui mist mogelijk duels tegen Anderlecht en Lokeren 24 februari 2018

Geen Hamdi Harbaoui tegen zijn ex-clubs. Tenminste... als het van het Bondsparket afhangt. Dat vordert twee duels schorsing, plus één voorwaardelijk, voor de spits na zijn slag aan Mulumba. Volgende week wordt het dossier behandeld bij de Geschillencommissie. "Hopelijk blijft het daarbij", aldus Francky Dury, die zich veel minder kon vinden in de manier waarop zijn spits werd aangepakt in 'Extra Time'. "Analisten moeten zich beperken tot het voetbal. Dit was zuiver op de man gespeeld. Zeker een coach (doelt op Yannick Ferrera, red.) moet geen uitspraak doen over mogelijke straffen. Dat is niet collegiaal." (VDVJ)